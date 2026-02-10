MARTEDì, 10 FEBBRAIO 2026
Bari, ancora proteste per i doppi turni al Giulio Cesare: “Chiediamo solo equità di trattamento”

Questa mattina è previsto l'incontro con il garante dei disabili in Regione

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mar, 10 Febbraio 2026 - 08:55
WhatsApp Image 2026-02-10 at 08.30.55
  • 14 sec

Proseguono le proteste per i doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi. Anche questa mattina genitori e studenti si sono radunati all’esterno della sede che sarà interessata dai lavori per manifestare il dissenso. “Noi vorremmo solo equità di trattamento – racconta una mamma – secondo la dirigente il linguistico dovrebbe fare turnazione pomeridiana di tre settimana. Ribadisce che tutti turneranno e che i lavori finiranno in tre settimane per cui alla fine solo il linguistico andrebbe di pomeriggio. Non ci sembra giusto, chiediamo almeno una settimana ciascuno. L’idea – spiega ancora la mamma – è stata appoggiata anche dalla città Metropolitana visto che i lavori dovrebbero terminare in tre settimane. Purtroppo la dirigente non accetta il confronto con i ragazzi, tanti sono penalizzati, soprattutto i giovani con diversa abilità motoria”, conclude. Nel frattempo, in mattinata, proprio sulla questione si terrà un incontro con il garante dei diritti delle persone con disabilità.

 

