A Bari “Una canzone d’amore”, per San Valentino prevista la tradizionale festa in largo Albicocca

Bari si prepara a celebrare San Valentino in largo Albicocca con la tradizionale festa dedicata agli innamorati. La giunta comunale ha approvato la proposta di sponsorizzazione presentata da Cube Spa per l’organizzazione dell’evento dal titolo “Una canzone d’amore”, in programma sabato 14 febbraio.

L’iniziativa trasformerà largo Albicocca, ormai noto come la “piazza degli innamorati”, in una sala da ballo a cielo aperto. Previsti allestimenti luminosi, scenografie e un palco che ospiterà dj set e karaoke. L’appuntamento è fissato a partire dalle 19.30, quando la piazza si animerà con un viaggio musicale tra le più celebri canzoni d’amore, attraversando generi ed epoche diverse. La serata sarà condotta da un presentatore che coinvolgerà il pubblico e inviterà i partecipanti a esibirsi in un video karaoke davanti a una webcam, con l’obiettivo di creare un momento di intrattenimento aperto a coppie, famiglie e cittadini di ogni età.

L’amministrazione comunale punta così a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città vecchia, favorendo al contempo la partecipazione e l’indotto per le attività commerciali della zona. La scelta dello sponsor è avvenuta secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, con l’intento di garantire qualità organizzativa e contenere la spesa pubblica. Alla società sarà riconosciuto un ritorno pubblicitario secondo le modalità stabilite nel contratto sottoscritto con il Comune.