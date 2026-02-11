“Nuovo bando alloggi popolari a Bari per il 2026”, ma è una falsa interpretazione dell’IA: il Comune smentisce

Nessun nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato pubblicato per il 2026. A chiarirlo è la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, intervenuta dopo la diffusione, nelle ultime ore, di notizie che annunciavano l’apertura di una nuova procedura. Secondo quanto precisato dall’ufficio comunale, le informazioni circolate “sono prive di fondamento”. Più nello specifico deriverebbero da un errore dell’intelligenza artificiale. Da Google, risultava infatti che il Comune avrebbe dovuto ideare un nuovo bando per gli alloggi popolari. Uno screenshot (foto in basso) relativo al messaggio in questione è balzato di chat in chat diventando virale.

L’ultimo atto ufficiale in materia, fa sapere il Comune, risale al primo dicembre 2025, data in cui sono state pubblicate le graduatorie definitive relative al bando 2024 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le graduatorie comprendono 1.759 ammessi e 271 esclusi, elencati in ordine di punteggio. L’amministrazione comunale conferma l’intenzione di procedere con un nuovo bando in futuro, ma sottolinea che “ogni comunicazione ufficiale sarà diffusa esclusivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Bari e nei tempi previsti”.

Foto screen