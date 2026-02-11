MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Addio a James Van Der Beek, l’intramontabile “Dawson”

Conosciuto per il suo ruolo nella serie "Dawson's Creek": aveva 48 anni

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 21:09
WhatsApp Image 2026-02-11 at 21.03.11
  • 10 sec

E’ morto a 48 anni James Van Der Beek, indimenticabile volto di Dawson Leery nella serie anni Novanta “Dawson’s Creek”.  Ha lottato contro   un cancro al colon-retto dall’agosto del 2023.

«Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina – scrive la famiglia di James Van Der Beek in un post sui social-. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni verranno. Per ora chiediamo privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico». Van Der Beek lascia la moglie Kimberly Brook, con cui era sposato dal 2010, e i loro sei figli: le bambine Olivia (15 anni), Annabel (12 anni), Emilia (9 anni) e Gwendolyn (7 anni) e i maschietti Joshua (13 anni) e Jeremiah (4 anni).

(foto Facebook)

