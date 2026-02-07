San Valentino: è Venezia la città più romantica del mondo

Venezia, Firenze e Roma sono tra prime cinque destinazioni urbane più romantiche al mondo secondo una classifica stilata dagli esperti di Mozio in vista di San Valentino sulla base di diversi indicatori, tra i quali la quantità di esperienze per le coppie, la presenza di hotel e ristoranti romantici secondo le valutazioni di TripAdvisor e l’analisi delle ricerche su Google legate ai matrimoni.

Venezia conquista il primato come città più romantica del mondo con un punteggio di 9,65 su 10. Un risultato che conferma una reputazione consolidata da decenni. La città lagunare si distingue anche per l’offerta dedicata alle coppie, con 148,8 ristoranti romantici e 107,8 attività a tema ogni 100.000 abitanti. Venezia è inoltre la città europea più cercata online per i matrimoni, con oltre 63.000 ricerche all’anno legate alle nozze, più del doppio della media dello studio che si ferma a 25.000.

Al secondo posto si colloca Firenze, che ottiene un punteggio di 7,86 su 10 e conferma il dominio italiano ai vertici della classifica. Facilmente raggiungibile dall’aeroporto, il capoluogo toscano accoglie i visitatori con cucina, cultura e un’atmosfera intima. Qui si contano 66,9 hotel romantici e 79,4 ristoranti romantici ogni 100.000 abitanti. A rafforzare l’immagine della città contribuiscono anche le esperienze raccontate dai viaggiatori.

Completa il podio Marrakech, terza città più romantica al mondo con un punteggio di 7,50 su 10. La destinazione nordafricana supera città iconiche come Roma e Parigi, proponendo un’idea di romanticismo diversa, più immersiva e quasi magica. Marrakech eccelle soprattutto per le attività dedicate alle coppie, con oltre 120 esperienze ogni 100.000 abitanti, e per l’ospitalità, grazie a più di 123 hotel romantici, un valore quattro volte superiore alla media dello studio