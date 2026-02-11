Strade di Bari come un autodromo: continuano le corse clandestine notturne

Un altro episodio di corse ad alta velocità ha visto protagoniste alcune auto di grossa cilindrata nel cuore di Bari. Questa volta il luogo scelto per le manovre pericolose è stato l’ingresso principale della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, una zona normalmente frequentata da cittadini e turisti. Le immagini diffuse sui social mostrano vetture che sfrecciano a circa 100 km/h su strade dove il limite è di 50 km/h, mettendo a rischio pedoni, ciclisti e altri automobilisti.

Non si tratta di un episodio isolato: episodi simili erano già stati segnalati in altre zone della città, dove alcuni conducenti avevano trasformato piazzali e strade urbane in vere e proprie piste per esibizioni clandestine. Derapate, accelerate improvvise e manovre di destrezza al volante diventano spesso un intrattenimento per chi assiste, con video pubblicati e condivisi sui social, accompagnati da commenti che ne esaltano la spettacolarità.

Il problema è serio: si tratta di comportamenti che sfidano la sicurezza pubblica e restano, per ora, sostanzialmente impuniti. Ogni mossa può trasformarsi in incidente, mettendo in pericolo vite e danneggiando infrastrutture. L’uso dei social come vetrina amplifica il fenomeno, trasformando atti rischiosi in una sorta di competizione virtuale per ottenere visibilità e like.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione, ma gli episodi ripetuti dimostrano quanto sia difficile arginare questa pratica, che mescola adrenalina, ostentazione e una forte sottovalutazione dei rischi. Pane e Pomodoro, come altre aree urbane, resta così teatro di un gioco pericoloso che potrebbe avere conseguenze gravi per chiunque si trovi a passare di lì al momento sbagliato.﻿

