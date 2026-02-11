MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Bari, agguato di mafia a Carrassi: rintracciato il latitante Carlo Biancofiore. Deve scontare due condanne

Ricercato dal mese di luglio

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 11:43
Corso mattinata, in Mola di Bari (BA), i militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, con supporto in fase esecutiva di personale dello Squadrone Cacciatori “Puglia”, hanno rintracciato il latitante, dal mese di luglio, Biancofiore Carlo, classe 1979, destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Bari su richiesta Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per i reati (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché per tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

