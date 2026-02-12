Condanne CasaPound a Bari, Rifondazione: “Aggressione squadrista meritava questa sanzione”

“Siamo soddisfatti perché auspicavamo che finalmente una sentenza chiarisse che CasaPound è un gruppo neofascista che va sciolto, come prevede la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione. Un’aggressione di tipo squadristico meritava una sanzione di questo tipo, perché non è il primo episodio in cui sono coinvolti militanti di Casapound. Continueremo nelle strade e nei tribunali a difendere principi antifascismo, sanciti dalla Costituzione nata dalla resistenza”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che oggi ha partecipato all’ultima udienza del processo a Bari in cui i giudici hanno condannato 12 militanti di CasaPound per il reato di riorganizzazione del partito fascista con riferimento alla aggressione del settembre 2018, ritenuta ‘squadrista’, ai danni di manifestanti antifascisti. Fuori dall’aula si è riunito un presidio antifascista con bandiere dell’Anpi, come avvenuto in occasione di tutte le udienze del processo, iniziato nel 2022.