GIOVEDì, 12 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,191 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,191 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista

All'esterno del tribunale si è tenuto un sit in di solidarietà nei confronti dei militanti antifascisti

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 10:28
WhatsApp Image 2026-02-12 at 10.27.34
  • 18 sec

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista, disponendo per tutti la privazione dei diritti politici per cinque anni. Sette imputati sono stati riconosciuti colpevoli anche del reato di lesioni personali. Per cinque di loro la pena è stata fissata a un anno e sei mesi di reclusione, mentre per gli altri sette la condanna è di due anni e sei mesi.

Il procedimento riguarda l’aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari, quando alcuni manifestanti antifascisti, di ritorno da un corteo organizzato pochi giorni dopo la visita dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, furono aggrediti. La sentenza chiude il primo grado di un processo che ha contestato agli imputati, tra l’altro, la violazione della legge Scelba in relazione alla riorganizzazione del partito fascista. All’esterno del tribunale, nel corso della sentenza, si è tenuto un piccolo sit in di solidarietà nei confronti dei militanti antifascisti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Sentenza CasaPound: la Regione Puglia costituita...

Una sentenza che mette un punto fermo sul ruolo della memoria...
- 12 Febbraio 2026
Puglia

Xylella, la Regione Puglia rafforza la...

La Puglia avanza con decisione nella lotta contro Xylella fastidiosa, puntando...
- 12 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, prende forma il Parco della...

Sta lentamente prendendo forma uno dei progetti di rigenerazione urbana più...
- 12 Febbraio 2026
Cronaca

Processo CasaPound, Leccese: “Sentenza storica”

Una sentenza che chiude un capitolo doloroso e riporta al centro...
- 12 Febbraio 2026