Puglia ancora nella morsa del maltempo, prolungata allerta gialla

In arrivo pioggia e temporali

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 09:24
maltempo pioggia
  • 26 sec

Nuova allerta meteo in Puglia. La Protezione civile ha diramato un messaggio valido dalle ore 00.00 del 12 febbraio e per le successive 18 ore, con precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, prolungando così l’allerta già diramata nella giornata di ieri.

Secondo le previsioni, i quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma potranno risultare localmente moderati sulla Puglia settentrionale. Per questo motivo è stata dichiarata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali in diverse aree del Nord della regione. L’allerta riguarda in particolare il Gargano e le Isole Tremiti, il Tavoliere e i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Sub-Appennino Dauno e il Basso Fortore. Nelle restanti zone – Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica e Basso Ofanto – al momento non è stata indicata alcuna criticità specifica. La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree già interessate da fragilità idrogeologiche, raccomandando attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto durante le ore interessate dai fenomeni.

Foto repertorio

