Getta per errore 20 lingotti d’oro nei rifiuti, il caso nel Leccese

Per un valore complessivo di circa 120mila euro

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 09:24
Foto Freepik
  • 25 sec

Ha buttato nel cestino della spazzatura una scatola di latta contenente 20 lingottini d’oro del valore complessivo di circa 120mila euro. Solo il giorno dopo si è accorto dell’errore e ha chiesto aiuto ai carabinieri. È accaduto a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, nel Leccese.

Protagonista della vicenda un uomo di 57 anni che, nel corso degli anni, aveva acquistato regolarmente i lingotti e li aveva conservati in un contenitore metallico. Per una distrazione, la scatola è finita tra i rifiuti in un cestino pubblico. Resosi conto di quanto accaduto, l’uomo si è rivolto ai carabinieri denunciando l’episodio. I militari, dopo le prime verifiche e qualche iniziale perplessità, hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, accertando la veridicità del racconto.

Le ricerche si sono quindi concentrate sulla discarica di Ugento, dove nel frattempo erano stati conferiti i rifiuti raccolti dagli autocompattatori. Al termine delle operazioni, la scatola di latta è stata individuata tra i rifiuti, con all’interno tutti i lingottini d’oro. Il prezioso contenuto è stato restituito al legittimo proprietario.

