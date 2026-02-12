GIOVEDì, 12 FEBBRAIO 2026
Operaio ferito ad una gamba nel Barese, in codice rosso al Policlinico

L'incidente in un cantiere a Corato

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 13:50
Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba mentre, questa mattina, era al lavoro in un cantiere per il potenziamento della rete elettrica a Corato, nel Barese. Il 59enne, originario della provincia di Taranto, sarebbe stato colpito da un cavo in acciaio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Corato.

 Il 59enne si trova nella sala rossa al Policlinico di Bari a causa di una ferita molto estesa riportata alla tibia di una gamba. È in corso una valutazione da parte dell’equipe medica del reparto di Chirurgia plastica per effettuare una sutura in sala operatoria.

