Hashish nascosto sopra un armadio, arrestato 26enne a Taranto

La scoperta nel corso di un controllo

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 11:53
Un panetto di hashish da circa 125 grammi nascosto sopra un armadio, tra vari oggetti nel corridoio di casa. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri di Taranto nell’abitazione di un 26enne del posto, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. Dopo alcuni approfondimenti investigativi, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare estesa a tutti gli ambienti dell’appartamento.

Nel corso del controllo è stato trovato, occultato tra diversi oggetti, un panetto di hashish del peso di circa 125 grammi, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Taranto. Secondo una stima investigativa, il quantitativo rinvenuto, se immesso sul mercato illecito, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Foto repertorio

