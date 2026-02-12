In Puglia in scena “Umberto”, quattro tappe per ricordare Eco a dieci anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, avvenuta il 19 febbraio 2016, lo scrittore Roberto Cotroneo sarà in Puglia dal 22 al 24 febbraio per presentare il suo nuovo libro “Umberto”. Quattro gli appuntamenti in programma tra Lecce, Trepuzzi, Bari e Andria, per ricordare uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento attraverso un ritratto intimo e personale.

Il minitour prenderà il via domenica 22 febbraio alle 11 al Museo Castromediano di Lecce, nell’ambito della rassegna “Nel frattempo – Conversazioni sul futuro”, coordinata dall’associazione Diffondiamo Idee di Valore in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce, Coolclub e Libreria Liberrima. Cotroneo dialogherà con Luigi De Luca, in un incontro che si inserisce nel percorso espositivo dedicato a “Love Difference – Mar Mediterraneo” e “Labirinto” di Michelangelo Pistoletto, allestito fino al 9 marzo. Sempre domenica 22 febbraio, alle 18.30, l’autore sarà a Trepuzzi, nelle sale di Bibliò – Biblioteca di Comunità “Nicola Carducci”, ospite della decima edizione della rassegna “Leggere per vivere. Dialoghi d’Autore”, promossa dall’amministrazione comunale. A dialogare con lui sarà Giacomo Fronzi.

Lunedì 23 febbraio alle 18.30 Cotroneo farà tappa a Bari, alla Libreria Liberrima, dove converserà con la giornalista Paola Laforgia. Ultimo appuntamento martedì 24 febbraio alle 19 ad Andria, nella Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino, per un incontro curato dal Circolo dei Lettori di Andria, con l’intervista a cura di Federico Peloso. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il libro nasce come un ritratto inedito e personale di Umberto Eco, costruito attraverso frammenti, dettagli, ricordi, mail, telefonate e silenzi. Cotroneo, legato a Eco da un rapporto umano e professionale lungo decenni – entrambi originari di Alessandria ed editorialisti de L’Espresso – ricostruisce la figura del maestro restituendone la complessità intellettuale e la dimensione privata. Un testo che si muove tra memoria e riflessione, nel rispetto della volontà dello stesso Eco che aveva chiesto, per dieci anni dalla sua morte, di non parlare pubblicamente di lui. Roberto Cotroneo, nato ad Alessandria nel 1961, è autore di numerosi romanzi e saggi. Giornalista e scrittore, ha diretto per oltre dieci anni le pagine culturali de L’Espresso e negli anni ha pubblicato opere di narrativa e saggistica che lo hanno reso una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano.