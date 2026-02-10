Bari, al teatro Kismet in scena “La panne” di Dürrenmatt: verità e colpa al centro del nuovo allestimento

Approda al Teatro Kismet di Bari “La panne” di Friedrich Dürrenmatt, nuova coproduzione Teatri di Bari diretta da Alessandro Maggi. Lo spettacolo sarà in scena sabato 14 febbraio alle 21 e domenica 15 febbraio alle 18, nell’ambito della stagione “Rinascenza”.

Il testo, scritto da Dürrenmatt nel 1956 e successivamente adattato per un radiodramma nel 1961, affronta il tema della verità e della colpa attraverso una trama che mette in discussione i confini tra giustizia e arbitrio. Protagonista è Alfredo Traps, agente di commercio che, a causa di un guasto all’auto, trova ospitalità nella villa di un giudice in pensione. Qui, ogni sera, un gruppo di ex magistrati organizza processi “per gioco”, mettendo sotto accusa ospiti occasionali o personaggi storici.

Nel corso di una cena, Traps diventa imputato in un processo che lo porterà a confessare un omicidio che riteneva di non aver commesso. Nel raffinato meccanismo dialettico costruito dal pubblico ministero, l’accertamento della colpevolezza finisce per prescindere dai fatti, trasformando il gioco in un dispositivo inquietante sulla manipolazione della verità.

Lo spettacolo, tradotto da Eugenio Bernardi, vede in scena Nando Paone, Giacinto Palmarini, Vittorio Ciorcalo, Piergiorgio Fasolo, Gemma Lapi e Augusto Masiello. La produzione è firmata da Teatri di Bari in collaborazione con Teatro Civico della Spezia, Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione e Stefano Francioni Produzioni, dopo il debutto nazionale avvenuto a La Spezia. L’allestimento al Kismet gode del patrocinio dell’Ambasciata di Svizzera in Italia.

Sabato 14 febbraio alle 18, nel foyer del teatro, è in programma la tavola rotonda “Colpa, verità, delitto a partire da Friedrich Dürrenmatt”, momento di confronto su legalità e giusto processo. Interverranno, tra gli altri, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il procuratore capo di Taranto Eugenia Pontassuglia, il console onorario di Svizzera Ugo Patroni Griffi, l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano e la presidente di Teatri di Bari Mariella Pappalepore. Modera Nicola Costantino. L’ingresso è libero.

Domenica 15 febbraio, al termine della replica, si terrà un incontro con la compagnia nel foyer, con la partecipazione del regista Lello Tedeschi, della docente del Dams dell’Università di Bari Silvia Mei e del presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio. I biglietti partono da 15 euro e sono disponibili al botteghino del teatro, online e nei punti vendita Vivaticket. Previsti abbonamenti e mini abbonamenti. La stagione “Rinascenza”, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte, è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.