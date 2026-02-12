GIOVEDì, 12 FEBBRAIO 2026
Bari, strattonata e derubata della sua collana: paura nel quartiere Umbertino

La denuncia di una ragazza: "Quel ciondolo aveva un valore importante per me, era dei miei nonni"

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 09:40
Foto Facebook
  • 34 sec

Strattonata e derubata della sua collana, è quanto avvenuto nella nottata di ieri, nel cuore del quartiere Umbertino di Bari. A denunciarlo, con un post sui social, una giovane ragazza che ha condiviso la sua esperienza nel gruppo “Comitato per la salvaguardia zona Umbertina”.

La giovane, nel post, racconta di essere stata avvicinata, intorno all’1.15, nei pressi del Teatro Petruzzelli, non lontano dal Piccolo Bar, da alcuni ragazzi con cui sarebbe nato un alterco con i suoi amici. Secondo quanto riportato nel post, durante la lite la donna sarebbe stata strattonata e derubata della collana che indossava, con un ciondolo a cui era particolarmente legata perché appartenuto ai nonni. La vittima ha spiegato di non essere stata direttamente coinvolta nella discussione iniziale, ma di essere stata comunque presa di mira. Nel messaggio pubblicato sui social, ha espresso amarezza per la perdita dell’oggetto, sottolineandone il valore affettivo.

Sul posto sarebbe stata allertata la polizia. La denuncia formale, come riferito dalla stessa donna, sarà presentata in queste ore. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza notturna nella zona Umbertina, tema più volte al centro del dibattito tra residenti e commercianti.

