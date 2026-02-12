GIOVEDì, 12 FEBBRAIO 2026
Sentenza CasaPound: la Regione Puglia costituita parte civile

Decaro: "Devolveremo risarcimento a osservatorio neofascismi in Puglia"

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 17:42
decaro
  • 23 sec

Una sentenza che mette un punto fermo sul ruolo della memoria storica e della legalità arriva dal Tribunale di Bari: i militanti di CasaPound sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha commentato positivamente il verdetto, sottolineando l’importanza della difesa dei valori democratici e della memoria storica.

“La Regione, costituitasi parte civile nel procedimento, devolverà le somme che saranno incamerate a titolo di risarcimento per le attività dell’Osservatorio regionale sui neofascismi in Puglia perché siamo convinti che l’unico modo per combattere il fascismo o i tentativi di riabilitazione della cultura e della politica fascista sia continuare a disseminare cultura e conoscenza su ciò che realmente è stato e ha prodotto il fascismo in Italia. Non possiamo fare nessun passo indietro in tal senso e tutti i tentativi di riabilitazione storica, culturale e politica di una stagione nefasta come è stata quella fascista devono essere fermati sin dal principio”, ha dichiarato Decaro.﻿

