Auto perde il controllo e finisce su colonnina di rifornimento, paura sulla Ss16 a Giovinazzo

Il maltempo e l’asfalto reso viscido dalla pioggia stanno impegnando da ore i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari in numerosi interventi su tutto il territorio. Tra gli episodi più rilevanti si segnala un incidente avvenuto nel territorio di Giovinazzo, lungo la SS16 in direzione nord.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita contro una colonnina di rifornimento carburante, strappandola di netto. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, considerati i potenziali rischi legati alla fuoriuscita di carburante e a un possibile incendio.

Gli impianti automatici di sicurezza della stazione di servizio hanno però funzionato correttamente, bloccando l’erogazione e la fuoriuscita dai serbatoi. I vigili hanno quindi provveduto a domare un principio di incendio e a mettere in sicurezza l’area dell’impatto. Una sola persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le sue condizioni non sono gravi.