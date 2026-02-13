VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,220 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,220 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Auto perde il controllo e finisce su colonnina di rifornimento, paura sulla Ss16 a Giovinazzo

Sul posto i vigili del fuoco che stanno effettuando diversi interventi per via dell'asfalto viscido causa maltempo

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 16:02
WhatsApp Image 2026-02-13 at 15.56.47
  • 13 sec

Il maltempo e l’asfalto reso viscido dalla pioggia stanno impegnando da ore i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bari in numerosi interventi su tutto il territorio. Tra gli episodi più rilevanti si segnala un incidente avvenuto nel territorio di Giovinazzo, lungo la SS16 in direzione nord.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita contro una colonnina di rifornimento carburante, strappandola di netto. Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, considerati i potenziali rischi legati alla fuoriuscita di carburante e a un possibile incendio.

Gli impianti automatici di sicurezza della stazione di servizio hanno però funzionato correttamente, bloccando l’erogazione e la fuoriuscita dai serbatoi. I vigili hanno quindi provveduto a domare un principio di incendio e a mettere in sicurezza l’area dell’impatto. Una sola persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le sue condizioni non sono gravi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Bari, cede porzione di balcone in...

Paura a Bari, in particolare in via Pascoli, quando nel pomeriggio,...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve...

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

Turismo e cultura a Bari, dalla...

Turismo e cultura tornano al centro delle politiche di sostegno della...
- 13 Febbraio 2026
Cronaca

Trova una blatta in una lattina...

Una blatta all’interno di una lattina di funghi trifolati appena acquistata....
- 13 Febbraio 2026