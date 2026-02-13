VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,220 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,220 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Inchiesta “Codice interno”, Olivieri torna a Bari: sconterà i domiciliari a casa del fratello

E' condannato in primo grado per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 15:36
Giacomo Olivieri
  • 24 sec

Resta agli arresti domiciliari ma torna a Bari l’ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri, condannato in primo grado a nove anni di reclusione, con rito abbreviato, per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. Olivieri è l’imputato principale del processo nato dall’inchiesta “Codice interno”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Squadra mobile di Bari, che nel febbraio 2024 portò all’esecuzione di oltre 130 arresti e fece emergere presunti intrecci tra criminalità organizzata, politica e imprenditoria nel territorio barese.

Dopo oltre un anno trascorso in carcere, all’ex consigliere erano stati concessi gli arresti domiciliari, inizialmente scontati a Parabita, in provincia di Lecce. Da oggi la misura prosegue a Bari, dove sarà ospitato nell’abitazione del fratello. Il rientro nel capoluogo avviene in un immobile diverso rispetto a quello oggetto di confisca nell’ambito della sentenza di primo grado. La posizione dell’ex consigliere resta comunque al centro di uno dei procedimenti giudiziari più rilevanti degli ultimi anni in Puglia per i presunti rapporti tra mafia e politica.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Bari, cede porzione di balcone in...

Paura a Bari, in particolare in via Pascoli, quando nel pomeriggio,...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve...

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

Turismo e cultura a Bari, dalla...

Turismo e cultura tornano al centro delle politiche di sostegno della...
- 13 Febbraio 2026
Cronaca

Trova una blatta in una lattina...

Una blatta all’interno di una lattina di funghi trifolati appena acquistata....
- 13 Febbraio 2026