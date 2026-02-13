VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,220 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,220 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Trova una blatta in una lattina di funghi, il caso a Mola di Bari. Ritirato il lotto

Amara sorpresa per un cittadino, in corso accertamenti

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 14:35
freeik
  • 56 sec

Una blatta all’interno di una lattina di funghi trifolati appena acquistata. È la scoperta fatta l’8 febbraio da un cliente di un supermercato di Mola di Bari, che ha segnalato l’episodio alle autorità. L’uomo, dopo aver comprato il prodotto regolarmente sigillato e senza apparenti segni di manomissione, si è accorto della presenza dell’insetto osservando il contenuto della confezione. Tra i funghi era visibile una sagoma scura, poi rivelatasi una blatta immersa nel prodotto.

Il consumatore ha immediatamente documentato l’accaduto con fotografie, conservato lo scontrino e segnalato il caso sia al punto vendita sia al servizio clienti della catena. Successivamente si è rivolto ai carabinieri del Nas, formalizzando una denuncia per consentire gli accertamenti del caso. Il supermercato ha confermato di aver ricevuto la segnalazione il giorno seguente, il 9 febbraio, e di aver attivato subito le verifiche interne. Secondo una prima ricostruzione aziendale, la presenza dell’insetto sarebbe difficilmente riconducibile alle fasi di produzione o confezionamento, avvenute in uno stabilimento di Padova. L’ipotesi al vaglio è che la contaminazione possa essersi verificata in un momento successivo alla distribuzione o durante l’utilizzo domestico.

L’azienda ha inoltre precisato che non risultano altri casi analoghi collegati allo stesso lotto o allo stesso impianto produttivo. In via precauzionale, tuttavia, l’intera partita è stata ritirata dalla vendita a tutela dei consumatori. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Bari, cede porzione di balcone in...

Paura a Bari, in particolare in via Pascoli, quando nel pomeriggio,...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve...

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

Turismo e cultura a Bari, dalla...

Turismo e cultura tornano al centro delle politiche di sostegno della...
- 13 Febbraio 2026
Cronaca

Trova una blatta in una lattina...

Una blatta all’interno di una lattina di funghi trifolati appena acquistata....
- 13 Febbraio 2026