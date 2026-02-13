Turismo e cultura a Bari, dalla Camera di Commercio 300mila euro nel 2026

Turismo e cultura tornano al centro delle politiche di sostegno della Camera di Commercio di Bari, che per il 2026 mette a disposizione 300mila euro attraverso un nuovo bando destinato agli organismi non lucrativi del territorio. Le risorse saranno assegnate a Pro Loco, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con sede operativa nell’area di competenza della Camera di Commercio di Bari e attivi nel settore turistico-culturale. L’obiettivo è sostenere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio locale e rafforzare l’attrattività del territorio.

“Anche quest’anno rinnoviamo una misura che negli anni ha dimostrato di saper attivare energie positive sul territorio, sostenendo iniziative che rafforzano l’identità culturale, promuovono le nostre eccellenze e contribuiscono a rendere il turismo sempre più competitivo e sostenibile”, ha dichiarato la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie. “Destagionalizzare e distribuire meglio i flussi significa creare opportunità economiche più ampie e durature, con ricadute significative anche in termini occupazionali”.

Le progettualità dovranno puntare alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla loro distribuzione su Comuni diversi da quelli tradizionalmente più frequentati, alla valorizzazione di siti di interesse culturale e ambientale e al sostegno delle tradizioni locali, comprese le produzioni artigianali, agricole ed enogastronomiche. Tra le iniziative ammissibili figurano manifestazioni, festival, rassegne, mostre, spettacoli e convegni legati alla promozione turistica. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda. Il contributo previsto è di 5mila euro per ciascun progetto e copre il 50% delle spese, a fronte di un budget minimo di 10mila euro.

Il bando aprirà alle ore 10 del 16 febbraio 2026 e resterà attivo fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC prima dell’avvio dell’iniziativa e saranno valutate con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Tutti i dettagli, inclusi requisiti, modulistica e modalità di invio, sono consultabili sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari.