Meteo: allerta arancione sulla Puglia Centrale Adriatica

Un giornata ﻿all’insegna del maltempo attende gran parte della Puglia, con piogge e temporali che si estenderanno fino a tarda notte. L’allerta, partita alle ore 14, prevede fenomeni variabili per intensità e diffusione, accompagnati da vento forte e qualche scarica elettrica.

“Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, su Puglia centro-meridionale (Puglia C parte Sud, Puglia D e Puglia E); sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, su Puglia centrale (Puglia C parte Nord, Puglia G e Puglia F); da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio, con quantitativi deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”.

Gli esperti consigliano di prestare attenzione agli spostamenti e di proteggere adeguatamente automobili e oggetti all’aperto. La variabilità dei fenomeni potrebbe creare disagi soprattutto nelle zone più colpite dal temporale, dove i rovesci potrebbero risultare intensi e localmente violenti.

Il meteo invita alla prudenza fino alla mezzanotte, con possibili interruzioni momentanee nelle attività all’aperto. Chi vive nelle aree centrali e meridionali della regione dovrà fare particolare attenzione, mentre nel resto della Puglia i fenomeni saranno più isolati ma comunque accompagnati da vento e attività elettrica.