SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,243 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,243 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bitonto, il sindaco Ricci sulla morte di Gianvito: “Si spegne un sogno e una speranza”

Lunedì i funerali

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 16:20
Gianvito Carelli
  • 2 min

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Bitonto nelle scorse ore, con il bilancio di un morto e due feriti. La vittima è Gianvito Carelli, un ragazzo di 17 anni originario di Palombaio, frazione di Bitonto, che viaggiava insieme a due amici quando l’auto è uscita di strada urtando un albero. I due passeggeri hanno rispettivamente 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, mentre il 19enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per Gianvito non c’è stato nulla da fare. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente per capire le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada.

“Che il silenzio di queste ore sia un momento di riflessione per tutti. Quando se ne va una vita così giovane, si spegne un sogno e una speranza. È una ferita che attraversa non solo la famiglia e gli amici, ma una Comunità intera. Custodiamo il valore della vita con responsabilità e consapevolezza. Gianvito, la nostra Comunità non ti dimenticherà. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene” ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci.

I funerali di Gianvito si terranno nella giornata di lunedì alle ore 16 nella Parrocchia di Maria SS. Immacolata di Palombaio, mentre la città si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane ragazzo, ricordandone la memoria e il legame con l’intera comunità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Social e minori, Malpezzi: “L’Italia acceleri,...

L’Italia deve “accelerare” sul tema dell’accesso dei minori ai social network...
- 14 Febbraio 2026
Amici a quattro zampe , Attualità

Bari, i gatti di via Majer...

Dopo oltre un anno di impegno costante, venti gatti che vivevano...
- 14 Febbraio 2026
Scuola e Università

Puglia, creato microchip che separa le...

Un microchip in grado di separare le cellule con il suono...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Salento, assalto al portavalori: ritrovata una...

Le indagini sull’assalto ai portavalori lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce...
- 14 Febbraio 2026