Bitonto, il sindaco Ricci sulla morte di Gianvito: “Si spegne un sogno e una speranza”

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Bitonto nelle scorse ore, con il bilancio di un morto e due feriti. La vittima è Gianvito Carelli, un ragazzo di 17 anni originario di Palombaio, frazione di Bitonto, che viaggiava insieme a due amici quando l’auto è uscita di strada urtando un albero. I due passeggeri hanno rispettivamente 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, mentre il 19enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per Gianvito non c’è stato nulla da fare. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente per capire le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada.

“Che il silenzio di queste ore sia un momento di riflessione per tutti. Quando se ne va una vita così giovane, si spegne un sogno e una speranza. È una ferita che attraversa non solo la famiglia e gli amici, ma una Comunità intera. Custodiamo il valore della vita con responsabilità e consapevolezza. Gianvito, la nostra Comunità non ti dimenticherà. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene” ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci.

I funerali di Gianvito si terranno nella giornata di lunedì alle ore 16 nella Parrocchia di Maria SS. Immacolata di Palombaio, mentre la città si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane ragazzo, ricordandone la memoria e il legame con l’intera comunità.