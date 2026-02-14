SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
A fuoco un altro appartamento ad Adelfia: intervengono i vigili del fuoco

Nessuno era in casa

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 12:58
Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente ad Adelfia per un incendio di appartamento. Visti i fatti di qualche giorno fa, con la morte dei due anziani coniugi a causa di una esplosione nel loro appartamento, grande attenzione è stata data all’intervento. Quattro squadre sul posto con autobotte e carro ARA per ricaricare le bombole. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle ore 22 circa per spegnere un incendio in un appartamento pieno di masserizie con oggetti potenzialmente pericolosi tra cui bombole di gpl, batterie di auto e televisori. Non si registrano vittime, il proprietario non era in casa.

