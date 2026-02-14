SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,243 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,243 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mutui in Puglia, in aumento richieste dagli stranieri: sono soprattutto rumeni e albanesi

Ma anche moldavi

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 13:59
foto freepik
  • 2 min

Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha realizzato un’analisi socio demografica di coloro che sottoscrivono i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione. La rilevazione, riferita I semestre 2025, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di tutti coloro i quali hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

AREA DI PROVENIENZA
In Puglia vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti il 93,2% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 3,6% è rappresentato da cittadini europei e 3,3% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

ETÀ ANAGRAFICA
L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Puglia nel 2025 è 38,7 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 38,9% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 – 34 anni; il 35,8% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 17,0% ricade nei 45 – 54 anni; il 5,7% si colloca nella fascia 55 – 64 anni; il 2,6% ricade nella fascia più alta, 65 ed oltre.

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’83,1% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 9,9% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d’azienda) e del 6,3% di lavoratori a tempo determinato.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Social e minori, Malpezzi: “L’Italia acceleri,...

L’Italia deve “accelerare” sul tema dell’accesso dei minori ai social network...
- 14 Febbraio 2026
Amici a quattro zampe , Attualità

Bari, i gatti di via Majer...

Dopo oltre un anno di impegno costante, venti gatti che vivevano...
- 14 Febbraio 2026
Scuola e Università

Puglia, creato microchip che separa le...

Un microchip in grado di separare le cellule con il suono...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Salento, assalto al portavalori: ritrovata una...

Le indagini sull’assalto ai portavalori lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce...
- 14 Febbraio 2026