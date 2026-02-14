Mutui in Puglia, in aumento richieste dagli stranieri: sono soprattutto rumeni e albanesi

Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa, ha realizzato un’analisi socio demografica di coloro che sottoscrivono i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione. La rilevazione, riferita I semestre 2025, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di tutti coloro i quali hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

AREA DI PROVENIENZA

In Puglia vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti il 93,2% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 3,6% è rappresentato da cittadini europei e 3,3% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani.

ETÀ ANAGRAFICA

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Puglia nel 2025 è 38,7 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 38,9% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 – 34 anni; il 35,8% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 17,0% ricade nei 45 – 54 anni; il 5,7% si colloca nella fascia 55 – 64 anni; il 2,6% ricade nella fascia più alta, 65 ed oltre.

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’83,1% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 9,9% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d’azienda) e del 6,3% di lavoratori a tempo determinato.