DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,267 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,267 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Crollo Arco degli Innamorati, Piemontese: “Verificare eventuali criticità sul piano della sicurezza”

Monitoraggio e interventi per la tutela della costa

Pubblicato da: redazione | Dom, 15 Febbraio 2026 - 14:54
633727139_1348733507294219_2479017211112410080_n
  • 2 min

Un pezzo di storia naturale e paesaggistica di Sant’Andrea, nel territorio di Melendugno, non c’è più: l’Arco degli Innamorati è crollato, vittima di processi accelerati dai cambiamenti climatici. Questi fenomeni, sempre più intensi e frequenti, stanno trasformando con rapidità le coste della Puglia, mettendo a dura prova sia l’ambiente che la sicurezza delle comunità locali.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità con delega al Demanio, Raffaele Piemontese, ha subito contattato il sindaco Maurizio Cisternino per esprimere vicinanza e per verificare eventuali criticità. “Quando un luogo così amato scompare, insieme a formazioni rocciose modellate dalla natura perdiamo un pezzo di memoria collettiva, di paesaggio e di identità – ha dichiarato Piemontese -. I cambiamenti climatici e l’intensificarsi degli eventi meteo stanno accelerando processi naturali che in passato richiedevano secoli se non di più: perciò serve una responsabilità sempre più forte da parte delle istituzioni, con monitoraggio costante, prevenzione e programmazione”.

Secondo l’assessore, la Regione continuerà a collaborare con i Comuni costieri per individuare le aree più vulnerabili e pianificare interventi sostenibili, bilanciando tutela del paesaggio, sicurezza dei cittadini e valorizzazione turistica. Nel caso di Melendugno, sono già in corso e finanziati interventi di mitigazione dell’erosione costiera, con particolare attenzione a Torre Sant’Andrea. Per il 2025 è previsto uno specifico stanziamento per rafforzare la protezione del lato terra prospiciente i faraglioni, con la Regione pronta a fornire ulteriore supporto se necessario.

“Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con il Comune e con tutti i territori costieri. Difendere le nostre coste significa proteggere comunità, economia e paesaggi che raccontano la Puglia nel mondo, sapendo che la sfida del cambiamento climatico è urgente e a tratti drammatica; richiede visione, continuità e lavoro condiviso”, ha concluso Piemontese, sottolineando l’importanza di una strategia integrata tra istituzioni e cittadini per affrontare l’evoluzione dei territori costieri.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Amici a quattro zampe

Caro vita… a 4 zampe: mantenere...

In media 767 euro per un gatto, 1.263 per un cane;...
- 15 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, tensione allo stadio San Nicola...

La delusione per l’ennesimo passo falso si è trasformata in rabbia...
- 15 Febbraio 2026
Cronaca

Gioia del Colle, fiamme in una...

Una colonna di fumo visibile a distanza e l’arrivo a sirene...
- 15 Febbraio 2026
Economia

Le tariffe Rc auto continuano a...

Le tariffe Rc auto continuano a salire e segnano nel III...
- 15 Febbraio 2026