Raccolta di farmaci per le famiglie indigenti, l’iniziativa in 180 farmacie delle province di Bari e Bat

Fino a domani, 16 febbraio, 180 farmacie nelle province di Bari e BAT aderiranno alla 26ª Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dal Banco Farmaceutico. L’iniziativa si inquadra in una vasta rete di solidarietà che attraversa l’Italia e coinvolge complessivamente 6.000 farmacie, unite per raccogliere farmaci al fine di offrire conforto a chi vive in una condizione di povertà sanitaria. Le Giornate di Raccolta del Farmaco, rappresentano un’occasione importante per offrire il proprio sostegno a chi è, troppo spesso, costretto a rinunciare o rimandare le cure sanitarie per ragioni economiche.

Le 180 farmacie impegnate nell’iniziativa nelle province di Bari e BAT raccoglieranno medicinali per sostenere l’azione di 67 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 30.000 confezioni di farmaci. In Puglia saranno complessivamente 390 le farmacie impegnate nell’iniziativa.

Anche quest’anno sono tante le necessità a cui far fronte e, nel limite dei farmaci non sottoposti all’obbligo di ricetta medica, occorrono soprattutto medicinali per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. Il valore della donazione e la generosità dei pugliesi sono testimoniati dai risultati straordinari ottenuti dall’iniziativa nel 2025 in Puglia, quando sono state raccolte oltre 50.000 confezioni in 390 farmacie (per un valore economico di 430.000 euro). Medicinali che hanno contribuito a curare 50.800 persone, assistite da 172 realtà caritative della regione.