Da Bari gli auguri di San Valentino per Costacurta: la dedica di Martina Colombari

Ha visitato anche via Dell'Arco Basso

Pubblicato da: redazione | Dom, 15 Febbraio 2026 - 11:09
Arrivano direttamente dalla stradine di Bari vecchia gli auguri di San Valentino di Martina Colombari al marito Billy Costacurta. L’attrice, a Bari per il suo spettacolo Venerdì 13 ad Anche Cinema, sceglie di dedicare i cuori del borgo antico all’ex calciatore con lei da oltre 20 anni.

La Colombari ha voluto visitare anche la via “delle signore delle orecchiette”. La commedia Venerdì 13 con la regia di Roberto Ciufoli,  ha debuttato pochi giorni fa, ed è arrivata in prima regionale al Teatro AncheCinema di Bari. Prodotta da Alessandro Costa del Cine-Teatro Ariston di Trapani, con la produzione esecutiva di Gianmarco Crò, vede protagonista Martina Colombari, affiancata dagli attori Gianmarco Crò e Federico Maria Isaia.

