Bari, il Bosco sociale di Loseto prende forma

Prende forma, giorno dopo giorno, il nuovo Bosco sociale di Loseto. L’intervento di forestazione urbana sta completando il percorso di riqualificazione del Parco di Loseto, che comprende il primo lotto di Parco Mizzi e il secondo lotto recentemente inaugurato, trasformando l’area in un grande polmone verde al servizio del quartiere.

Negli ultimi giorni è stato raggiunto un traguardo significativo: è stata completata la messa a dimora di circa il 90% delle fitocelle previste dal progetto. Si tratta di strutture di impianto pensate per favorire l’attecchimento e la crescita corretta delle piante, assicurando uno sviluppo adeguato dell’apparato radicale, maggiore stabilità delle alberature e una gestione più efficiente del suolo e delle risorse idriche, soprattutto in contesti urbani e periurbani complessi.

Il progetto è promosso dal Comune di Bari ed è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per un importo complessivo di 461.000 euro, di cui 214.000 euro destinati alle aree attualmente in lavorazione.

“Il completamento di circa il 90% della messa a dimora delle fitocelle in una sola settimana rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione del Bosco sociale di Loseto – dichiara l’assessora all’ambiente Elda Perlino – Si tratta di un intervento di forestazione urbana di grande valore ambientale, che contribuisce concretamente al miglioramento della qualità dell’aria, alla mitigazione climatica e alla rigenerazione del paesaggio periurbano.

La manutenzione è parte integrante del progetto ed è garantita per sette anni, un elemento essenziale per assicurare l’attecchimento delle piante e la piena riuscita dell’intervento di forestazione. Il progetto coniuga sostenibilità, sicurezza e fruibilità, restituendo ai cittadini nuovi spazi verdi e rafforzando il legame tra il quartiere di Loseto e l’ecosistema della Lama Picone, grazie a una pianificazione attenta e strutturata nel tempo”.

L’area oggetto dei lavori rappresenta una cerniera strategica tra l’insediamento della nuova Loseto e la Lama Picone e rientra nel secondo contratto attuativo, che interessa le aree 1, 3 e 4 del progetto complessivo. Le aree 2 e 5 sono già state realizzate e comprendono il parcheggio a servizio del parco e l’area di via Umberto Minervini.

Il nuovo bosco avrà le caratteristiche di un impianto mediterraneo “secco”, composto esclusivamente da specie autoctone. La forestazione sarà articolata in due modalità: a densità normale, con circa 1.000 piante per ettaro nelle zone con suolo più profondo e presenza di sottobosco tipico della macchia mediterranea, e a densità rada, con circa 250 piante per ettaro nelle aree con roccia affiorante, dove si favoriscono processi naturali di formazione della boscaglia.

Tra le specie previste figurano roverella, orniello, quercia spinosa e pino d’Aleppo, mentre nelle zone più fitte troveranno spazio arbusti come corbezzolo, biancospino, fillirea e lentisco. Sul versante della Lama Picone è previsto un infittimento arbustivo a densità rada, in linea con le caratteristiche ambientali del sito.

Oltre alla piantumazione, il progetto prevede la rimozione di alcuni tratti asfaltati per recuperare suolo naturale, la realizzazione di piste forestali a uso ciclo-pedonale e di servizio e la creazione di fasce buffer e viali tagliafuoco per proteggere l’interfaccia tra abitato e area boscata. È incluso anche un piano di manutenzione settennale, con irrigazioni di soccorso nei mesi estivi, sostituzione delle piante non attecchite e controllo della vegetazione infestante, per ridurre il rischio incendi e garantire la stabilità del nuovo impianto.

Complessivamente l’intervento interesserà 25.000 metri quadrati di aree verdi, con la messa a dimora di 737 nuovi alberi e 426 arbusti. Un investimento che punta a migliorare in modo concreto la qualità ambientale e paesaggistica del quartiere, rafforzando la continuità ecologica e offrendo nuovi spazi dedicati al trekking urbano e al cicloturismo.﻿