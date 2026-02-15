In centro a Bari una sfilata di moda di bambini: “Per dare ai più piccoli uno spazio in cui sentirsi valorizzati”

A Bari prende forma un appuntamento che mette al centro bambini e genitori, trasformando la moda in un’esperienza condivisa. Il Baby Fashion Show 2026 inaugura il suo cammino con un casting fissato a febbraio e si chiuderà a marzo, dentro una cornice pensata per accogliere famiglie e piccoli protagonisti con stile.

Un progetto che parla di bambini e famiglie

Il Baby Fashion Show 2026 nasce come iniziativa dedicata al mondo kids e family, con un’idea precisa: dare ai più piccoli uno spazio in cui sentirsi valorizzati, senza forzature e senza improvvisazioni. Al centro c’è un percorso strutturato, costruito per offrire un’esperienza elegante e ordinata, curata passo dopo passo. Non si tratta solo di “mettere in scena” una sfilata, ma di accompagnare bambini e famiglie in un contesto capace di farli sentire accolti, rispettando tempi, sensibilità e aspettative.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un disegno più ampio di appuntamenti legati all’universo family e kids, dove l’attenzione alla qualità dell’esperienza non è un dettaglio, ma un criterio di base. Il progetto mette in primo piano il rispetto delle famiglie e una gestione attenta dell’organizzazione, con l’obiettivo di garantire un clima sereno e stimolante per chi partecipa. L’annuncio arriva da Bari in data 8 febbraio 2026, segnando l’avvio di un percorso che culminerà in un momento conclusivo dal valore simbolico e celebrativo.

Date, selezione e gran finale: il calendario dell’evento

Il punto di partenza ufficiale è fissato per il 15 febbraio 2026, giornata dedicata al casting: sarà quello il momento in cui i bambini entreranno per la prima volta nel progetto, dando inizio al cammino che li porterà verso la passerella. La conclusione è già tracciata in agenda: la sfilata finale si terrà il 15 marzo 2026. In quell’occasione, i piccoli partecipanti vivranno il passaggio conclusivo di un’esperienza pensata per accompagnarli fino all’ultimo istante con coerenza e cura.

Ad ospitare l’intero percorso sarà il Bra Hotel di Bari, scelto come cornice unica dell’iniziativa. La location viene indicata come il nuovo e primo hotel 5 stelle lusso della città, elemento che rafforza l’impronta ricercata del progetto e la volontà di offrire un contesto d’eccellenza. La scelta di uno spazio così definito non è solo scenografia: è il segno di un’attenzione precisa alla qualità complessiva dell’esperienza, dalla selezione iniziale fino al momento conclusivo.

Chi firma l’organizzazione e chi collabora al percorso

L’evento è organizzato dal barese Giuseppe Anaclerio, attivo nel settore tra organizzazione eventi e management. Il progetto segna il suo ritorno in questo ambito dopo oltre dieci anni di esperienza, con l’intenzione dichiarata di riportare in Puglia una visione aggiornata, centrata sulla qualità dell’impianto organizzativo e sulla cura dei dettagli. In questa impostazione, il valore umano non è un contorno: entra nella costruzione stessa dell’evento, come criterio con cui misurare scelte, tempi e modalità di gestione.

Il Baby Fashion Show prende forma anche attraverso una collaborazione che unisce professionalità diverse. Al fianco dell’organizzazione ci sono la wedding planner Viviana Petruzzelli e Sara Bucci, insegnante e referente dell’agenzia The New Impact of South. Quest’ultima realtà viene presentata come impegnata nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti, un tassello che si integra nel senso complessivo del progetto. Quando un percorso è costruito con più competenze, anche i piccoli partecipanti e le loro famiglie percepiscono la differenza: si sentono guidati, non spinti.