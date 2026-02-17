MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,311 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,311 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Green Game, cinque classi di Bari e provincia conquistano la finale nazionale

Voleranno a Roma nell'ambito del progetto educativo su riciclo e sostenibilità

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 14:52
Green Game appuntamento nelle scuole.
  • 2 min

Anche le scuole della provincia di Bari conquistano la finale nazionale del Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge gli istituti secondari di secondo grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative hanno partecipato gli studenti dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, del Liceo “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti e della sede associata Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge. Al termine delle lezioni interattive, cinque classi hanno staccato il pass per Roma: la 1^AI e la 1^AL dell’istituto “Luigi dell’Erba”, la 1^B del Linguistico “Don Milani”, la 1^A dello Scientifico e la 1^A del Classico del “Leonardo da Vinci”. Saranno loro a rappresentare il territorio nella fase conclusiva del progetto.

Il Green Game è promosso dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani – dichiarano i Consorzi promotori –. È un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili”.

Il format, curato dagli esperti di Peaktime, punta su interattività, tecnologia e sana competizione. Le lezioni si trasformano in momenti dinamici di confronto e lavoro di squadra, culminando in quiz e sfide sui temi affrontati in aula. Per l’edizione 2026 il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole in tutta Italia, con una modalità digitale rivolta agli istituti secondari di secondo grado e una versione in presenza dedicata alle scuole della Sardegna. La finale nazionale si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Pioggia può salvare la Puglia dalla...

La pioggia può salvare la Puglia dalla siccità, ma i fenomeni...
- 17 Febbraio 2026
Attualità

Psicologo di base nei distretti socio-sanitari,...

Parte nella Asl Bat il servizio di Psicologia di base, istituito...
- 17 Febbraio 2026
Economia

Anche questo Carnevale non sfugge ai...

Con il Giovedì Grasso è entrato nel vivo il carnevale 2026:...
- 17 Febbraio 2026
Attualità

Personale di bordo Ferrovie del Sud-est...

I pendolari che sono soliti usare i treni di Ferrovie del...
- 17 Febbraio 2026