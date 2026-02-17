Green Game, cinque classi di Bari e provincia conquistano la finale nazionale

Anche le scuole della provincia di Bari conquistano la finale nazionale del Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge gli istituti secondari di secondo grado in tutta Italia. Nel corso delle attività formative hanno partecipato gli studenti dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, del Liceo “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti e della sede associata Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge. Al termine delle lezioni interattive, cinque classi hanno staccato il pass per Roma: la 1^AI e la 1^AL dell’istituto “Luigi dell’Erba”, la 1^B del Linguistico “Don Milani”, la 1^A dello Scientifico e la 1^A del Classico del “Leonardo da Vinci”. Saranno loro a rappresentare il territorio nella fase conclusiva del progetto.

Il Green Game è promosso dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani – dichiarano i Consorzi promotori –. È un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili”.

Il format, curato dagli esperti di Peaktime, punta su interattività, tecnologia e sana competizione. Le lezioni si trasformano in momenti dinamici di confronto e lavoro di squadra, culminando in quiz e sfide sui temi affrontati in aula. Per l’edizione 2026 il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole in tutta Italia, con una modalità digitale rivolta agli istituti secondari di secondo grado e una versione in presenza dedicata alle scuole della Sardegna. La finale nazionale si terrà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.