Personale di bordo Ferrovie del Sud-est malato, pendolari dovranno viaggiare in bus

I pendolari che sono soliti usare i treni di Ferrovie del Sud-est (Fse) domani dovranno viaggiare a bordo di pullman.

A comunicarlo è la stessa Fse che in una nota “si scusa con i viaggiatori” spiegando che a causare i disagi è stata “un’improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi” che – a quanto si apprende – nelle ultime ore si sono ammalati. “Nella giornata di domani saranno garantite corse bus dalle 5 alle 8 e dalle 12:30 alle 15:30 per venire incontro alle esigenze dei pendolari”, prosegue la nota che “invita i passeggeri, prima di mettersi in viaggio, a consultare il sito web di Fse per verificare il programma delle corse”.