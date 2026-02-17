MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Personale di bordo Ferrovie del Sud-est malato, pendolari dovranno viaggiare in bus

Domani

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 19:57
Treno FSE
  • 57 sec

I pendolari che sono soliti usare i treni di Ferrovie del Sud-est (Fse) domani dovranno viaggiare a bordo di pullman.

A comunicarlo è la stessa Fse che in una nota “si scusa con i viaggiatori” spiegando che a causare i disagi è stata “un’improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi” che – a quanto si apprende – nelle ultime ore si sono ammalati. “Nella giornata di domani saranno garantite corse bus dalle 5 alle 8 e dalle 12:30 alle 15:30 per venire incontro alle esigenze dei pendolari”, prosegue la nota che “invita i passeggeri, prima di mettersi in viaggio, a consultare il sito web di Fse per verificare il programma delle corse”.

