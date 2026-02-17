Parte nella Asl Bat il servizio di Psicologia di base, istituito in attuazione della Legge Regionale n. 11 del 2023. Quattro nuovi psicoterapeuti sono già operativi nei distretti socio-sanitari di Andria, Barletta e Trani-Bisceglie, oltre che nell’area che comprende Canosa, Minervino e Spinazzola. Dal mese di marzo il servizio sarà esteso anche al distretto di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire un primo livello di assistenza psicologica facilmente accessibile e strettamente integrato con la rete sanitaria territoriale. La figura dello psicologo di base è pensata per intercettare in modo precoce i bisogni psicologici dei cittadini, offrendo un supporto qualificato e vicino ai contesti di vita delle persone e delle comunità.

L’accesso al servizio è semplificato e avviene tramite i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti o attraverso la Porta unica di accesso (PUA). Tra le prestazioni previste rientrano il sostegno nei casi di disagio emotivo temporaneo, le difficoltà di adattamento, i sintomi ansioso-depressivi e i momenti critici del ciclo di vita. Il servizio offre inoltre supporto nella gestione delle patologie croniche e nell’aderenza alle cure, oltre a promuovere iniziative per il benessere psicologico. “L’attivazione del servizio – commenta il Commissario Straordinario della Asl Bt, Tiziana Dimatteo – rappresenta un ulteriore significativo passo verso il potenziamento dell’assistenza territoriale e della tutela della salute mentale di prossimità”.

Foto Freepik