MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,321 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,321 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rinviata ultima sfilata del carnevale di Putignano: si terrà sabato

Come ottenere rimborso biglietti

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 08:46
carnevale putignano
  • 2 min

L’imperversare delle condizioni meteo avverse a causa delle forti raffiche di vento ha portato la Fondazione Carnevale ad annullare la parata di carri allegorici, gruppi e maschere di carattere, prevista per ieri sera, e a rinviarla a sabato 21 febbraio alle 19,00.

LE MODALITÀ DI RIUTILIZZO E RIMBORSO DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Per chi è in possesso di biglietto fisico non è necessario attuare alcuna operazione: il biglietto resta valido per la nuova data del 21 febbraio. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso presso l’infopoint in via Matteotti, 6 da domani, mercoledì 18 febbraio, ed entro e non oltre venerdì 20 febbraio.

Per chi ha acquistato il biglietto online, è possibile richiedere il rimborso direttamente tramite la piattaforma Vivaticket da domani, mercoledì 18 febbraio, seguendo la procedura che verrà indicata sul sito, comunque entro e non oltre venerdì 20 febbraio. Una volta completata la richiesta, si potrà eventualmente acquistare un nuovo biglietto per la nuova data del 21 febbraio.

Per chi è in possesso di abbonamento, il titolo resta valido anche per la quarta sfilata di sabato 21 febbraio. Per quanti hanno acquistato il ticket parcheggio tramite il canale ParkforFun, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre venerdì 20 febbraio, inviando una mail a info@parkforfun.com, allegando il biglietto e indicando il motivo del rimborso e la data del 17 febbraio. In alternativa, il biglietto resta valido per la nuova data del 21 febbraio. Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Ancora un infortunio sul lavoro nel...

Questa mattina un operaio di 62 anni è rimasto ferito in...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, area fitness a Poggiofranco e...

Sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, cade tettoia all’ex Manifattura Tabacchi....

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, si è verificato...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, la pioggia e il vento...

La pioggia e il vento deturpano l'immagine di Falcone e Borsellino....
- 18 Febbraio 2026