Carabinieri, 898 posti per giovani diplomati: anche a Bari. Ecco come candidarsi

Sono aperte dal 18 febbraio le candidature per il 16° concorso pubblico dell’Arma dei Carabinieri finalizzato al reclutamento di 898 Allievi Marescialli. I giovani interessati potranno presentare domanda online fino al 19 marzo attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it, nella sezione dedicata ai concorsi. Il bando è rivolto a cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, in possesso di diploma di scuola superiore o in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026. I candidati dovranno affrontare un iter selettivo articolato in prove scritte di preselezione, elaborato di composizione italiana, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, una prova orale.

I vincitori saranno ammessi al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli e frequenteranno un percorso formativo della durata di tre anni presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Il corso prevede attività militari e insegnamenti universitari a indirizzo giuridico-amministrativo, con il conseguimento della laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Al termine del percorso, i neo marescialli saranno impiegati nelle diverse articolazioni dell’Arma, dai reparti territoriali a quelli speciali, operando nelle Stazioni dei Carabinieri e negli altri presìdi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con incarichi di responsabilità a tutela della legalità e della sicurezza delle comunità.