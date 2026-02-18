MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
In viaggio per guardare le stelle: il nuovo trend del turismo. Matera tra le mete più richieste

Il modo di viaggiare continua a cambiare

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 10:45
Stelle
  • 3 min

Il modo di viaggiare continua a cambiare e il 2026 si profila come un anno in cui lo sguardo degli italiani si alza sempre più spesso verso il cielo e da quest’anno su Airbnb emerge un’attenzione crescente verso destinazioni in cui il cielo notturno non è solo uno sfondo, ma parte integrante dell’esperienza di viaggio, trasformando l’osservazione dei fenomeni celesti in un momento di meraviglia e contemplazione, meglio se in piccoli gruppi.

In base ai dati della piattaforma, tra le destinazioni italiane più in crescita nella prima parte del 2026, solitamente in voga per lo stargazing, Siena registra l’aumento più significativo nelle ricerche, rispetto allo scorso anno, con un incremento di oltre il 120%, seguita da Terni (oltre l’80%) e Aosta (circa il +35%). Si tratta di città inserite in contesti territoriali che favoriscono notti limpide, ideali per osservare costellazioni ben visibili a occhio nudo, la fascia della Via Lattea nelle serate più serene e fenomeni celesti stagionali.

Tra le destinazioni estere invece, la Finlandia registra un incremento delle ricerche di circa il 45% rispetto allo scorso anno, seguita dall’Islanda (+20%). Entrambe le mete sono scelte per il forte interesse verso l’aurora boreale, uno dei fenomeni naturali più iconici delle regioni artiche, particolarmente visibile tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Un periodo – tra febbraio e marzo – che coincide con una crescente attenzione dei viaggiatori italiani verso soggiorni Airbnb nei primi mesi dell’anno.
Accanto alle mete del Nord Europa, emergono anche destinazioni dell’emisfero sud, scelte per caratteristiche diverse ma altrettanto suggestive. La Nuova Zelanda registra una crescita delle ricerche del +40%, grazie ai suoi cieli straordinariamente bui e alla possibilità di osservare la Via Lattea in modo nitido, mentre il Cile segna un aumento di quasi il 40%, attirando viaggiatori verso aree come il deserto di Atacama, noto per l’eccezionale limpidezza dell’aria e per alcune delle migliori condizioni al mondo per l’osservazione delle stelle.

I dati sulle ricerche Airbnb mostrano come, in alcune delle destinazioni più iconiche legate a questo trend, oltre un terzo dei soggiorni pianificati nella prima parte dell’anno coinvolga famiglie o gruppi di amici. E’ proprio il caso di Siena (35%), Matera (circa 35%) e Bolzano (circa 35%), mentre all’estero si confermano mete simbolo come Cile (oltre il 30%), Islanda (circa 35%) e Finlandia (oltre il 35%).

