Ancora un infortunio sul lavoro nel Barese, operaio 62enne cade da ponteggio

Questa mattina un operaio di 62 anni è rimasto ferito in un cantiere nei pressi della statale 96, nel territorio di Modugno. Si tratta del secondo infortunio sul lavoro registrato oggi nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un ponteggio da un’altezza di circa un metro mentre era impegnato nelle attività di cantiere. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio rovinando al suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto e disposto il trasferimento all’ospedale Di Venere di Bari per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal della Asl di Bari, che hanno avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Foto repertorio