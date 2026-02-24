Bari, alla Massari-Galilei torna “Libramoci”: i libri come bussola per educare i ragazzi

Valorizzare la lettura come strumento di relazione e armonia nel rapporto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, riconoscendo nel libro un “compagno di viaggi”, in grado di educare agli eterni valori di rispetto, fiducia reciproca, amore per la natura, solidarietà e inclusione è alla base della rinnovata iniziativa LIBRAMOCI 2026, a cura dell’ Istituto comprensivo Statale “Massari-Galilei”.

Dal 18 al 27 Febbraio, gli studenti saranno impegnati in una serie di incontri e letture, guidate da professionisti del mondo dell’editoria e della cultura per riflettere insieme sulla bellezza e sul potere della parola scritta per costruire un futuro equo e condiviso.

Lettura di brani scelti, riflessioni, dialoghi e testimonianze animeranno le mattinate degli studenti che apprenderanno in maniera libera e consapevole il valore della lettura nella crescita personale e sociale.