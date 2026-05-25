Il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci sbarca in Puglia: firmacopie a Molfetta

A pochi giorni dall’uscita del nuovo album e di ritorno dall’applauditissima performance sul palco dell’Eurovision Song Contest, premiata con un quinto posto, Sal Da Vinci torna in Italia e sarà in Puglia lunedì 1° giugno dalle ore 18 per un esclusivo firmacopie al Gran Shopping Molfetta. In questo anno per lui indimenticabile, iniziato con la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la hit Per sempre sì, il cantante napoletano sarà anche in provincia di Bari per inaugurare il lungo tour che lo porterà sui palchi di tutta l’Italia, con date in Europa, Canada e Stati Uniti.

L’accesso all’area riservata al firmacopie sarà consentita esclusivamente a chi sarà in possesso del cd o del vinile dell’album di Sal Da Vinci, disponibile per l’acquisto anche negli store presenti in galleria. Occasione unica per incontrare da vicino l’interprete di Rossetto e caffè dal vivo, scattare una foto, farsi autografare l’album Per sempre sì e perché no, scambiare una parola con l’artista. Un pomeriggio indimenticabile per i fan del musicista che ha iniziato la sua carriera a soli sette anni, per poi calcare i palchi teatrali di tutto il mondo con il suo papà e che ha visto crescere il successo in modo inaspettato, esploso definitivamente a 57 anni, con la vittoria sul palco italiano più importante, mantenendo sempre i piedi per terra grazie alla gavetta che gli ha permesso di non perdere umiltà e rispetto per il proprio pubblico, che lo ama proprio per questo.

L’appuntamento dunque è per lunedì 1°giugno al Gran Shopping Molfetta per emozionarsi e vivere da vicino tutta l’energia di Sal Da Vinci.