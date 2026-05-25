Puglia, Decaro ai nuovi sindaci: “Farò di tutto per sostenervi”

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha voluto rivolgere un saluto ai sindaci e agli amministratori eletti dopo le recenti consultazioni elettorali nei comuni pugliesi.

“Buon lavoro e auguri ai neo sindaci e tutti gli amministratori eletti in Puglia. Troveranno nella Regione un alleato per risolvere i problemi del territorio e la massima collaborazione a lavorare insieme nell’interesse delle comunità locali senza alcuna distinzione di colore politico.”

Decaro ha poi aggiunto una riflessione che nasce dalla sua esperienza diretta come ex primo cittadino e come guida dell’Anci nazionale: “Fare il sindaco è il mestiere più bello ma anche il più difficile del mondo. Per questo come ho sempre fatto alla guida dell’Anci nazionale, la mia priorità sarà sempre sostenere i sindaci e il loro lavoro in uno spirito di collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini.”

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