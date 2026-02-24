Bari, il comico Max Angioni in scena al Palatour di Bitritto con lo show “Anche Meno”

La comicità di Max Angioni è pronta a sorprendere i baresi. Venerdì 27 febbraio alle ore 21:00 il Palatour di Bitritto accoglierà uno dei volti più amati della comicità italiana con lo spettacolo “Anche Meno”, per la nuova tappa di una tournée che sta attraversando i principali teatri del Paese con grande successo di pubblico.

Dopo aver conquistato il pubblico televisivo con le sue partecipazioni a Italia’s Got Talent, Zelig, LOL2 e Le Iene, Angioni torna alla dimensione del live con un monologo esilarante che unisce ironia tagliente, storytelling brillante e una grande capacità di osservazione del quotidiano. In “Anche Meno”, lo stand up comedian lombardo invita il pubblico a prendersi meno sul serio, trasformando le grandi ambizioni, i piccoli drammi e le contraddizioni della società contemporanea in occasioni di puro divertimento.

Lo spettacolo è una riflessione comica e surreale sull’esistenza, costruita su un ritmo serrato e una scrittura intelligente. Con lo stile che lo contraddistingue – autoironico, empatico e istintivo – Angioni gioca con ricordi, conquiste personali e domande universali, coinvolgendo il pubblico in un racconto che parla a tutte le generazioni, ma con una particolare sintonia con il linguaggio e le sensibilità del presente.

Classe 1990, originario di Como, Max Angioni si è formato artisticamente con il metodo Lecoq, guidato dalla regista Ester Montalto. Dopo l’esordio televisivo a Zelig C-Lab e l’affermazione a Italia’s Got Talent nel 2021, è entrato stabilmente nel cast del nuovo Zelig su Canale 5, imponendosi con il personaggio di Kevin Scannamanna. Da lì una carriera in continua ascesa: co-conduttore del varietà Lui è peggio di me su Rai 3 con Marco Giallini e Giorgio Panariello, protagonista di LOL 2 su Prime Video, presenza fissa e poi conduttore de Le Iene su Italia 1, oltre che volto di Love Mi, il concert show in piazza Duomo prodotto da Fedez. Nel 2023 ha pubblicato con Mondadori il libro comico Mistero Brutto e ha prestato volto e ironia alla campagna pubblicitaria di Mediaset Infinity.

“Anche Meno” è il suo secondo spettacolo teatrale, dopo il successo del primo tour, e segna una nuova tappa nella maturazione artistica di un comico capace di fondere il ritmo dello stand up con il gusto della narrazione. Un appuntamento imperdibile per chi ama la comicità intelligente e non convenzionale, in una serata che promette risate, spunti di riflessione e uno sguardo spiazzante sul mondo che ci circonda.