Bari, tentano furto in negozio in centro: due denunciati

Intervenuta la polizia locale

Pubblicato da: redazione | Mer, 25 Febbraio 2026 - 09:52
polizia locale
  • 54 sec

È accaduto in pieno centro quando una pattuglia della polizia locale in via Andrea da Bari è immediatamente intervenuta per la presenza di 3 soggetti fuori un noto store commerciale con atteggiamento concitato. Gli agenti hanno accertato che si trattava di un uomo  della security privata del negozio che tentava di impedire la fuga di una donna e un uomo che avevano sottratto merce dall’interno del locale. L’intervento è proseguito con l’identificazione dei due presunti autori del furto, che, dopo la formale denuncia presso gli uffici di via Aquilino da parte del responsabile dell’attività commerciale , sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. La merce recuperata del valore di un centinaio di euro è stata restituita.

