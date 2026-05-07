Bari, asini e pony in tangenziale: traffico a rischio – Video

Un video diventato virale nelle ultime ore sta facendo il giro dei social e mostra una scena decisamente insolita lungo la tangenziale di Bari.

Le immagini, registrate questa mattina nei pressi dello svincolo per il quartiere San Paolo, mostrano quattro animali — un asino e tre pony secondo le prime ricostruzioni — mentre camminano tranquillamente sulla carreggiata destra della strada.

La presenza degli animali ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli automobilisti, costretti a rallentare per evitare rischi e segnalare la situazione. Non è chiaro al momento da dove provengano gli animali né come siano riusciti a raggiungere la tangenziale.﻿

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