Bari, cassonetti intelligenti: confronto aperto tra pro e criticità del nuovo sistema

Il tema dei nuovi cassonetti intelligenti continua a far discutere, soprattutto per l’impatto che il sistema sta avendo sulle abitudini quotidiane dei cittadini e sulla gestione dei rifiuti in città.

Nelle ultime ore il movimento civico Retake Bari è tornato a occuparsi della questione dopo un confronto avvenuto con le istituzioni e con i vertici di Amiu Puglia, società che gestisce il servizio di igiene urbana. L’incontro, a cui hanno preso parte anche volontari e associazioni attive sul territorio, è stato l’occasione per fare il punto sul funzionamento del nuovo sistema e sulle criticità emerse nelle prime fasi di utilizzo.

Il progetto dei cassonetti intelligenti viene descritto come un passaggio importante verso una gestione più moderna dei rifiuti, ma non privo di difficoltà operative e di comprensione da parte dell’utenza. Proprio per questo, l’attività dei volontari si sta concentrando su informazione e raccolta delle segnalazioni, con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni i problemi riscontrati dai cittadini.

Dal confronto è emerso che entro circa due settimane arriveranno le prime risposte ufficiali da parte del Comune di Bari, chiamato a fare chiarezza su diversi aspetti ancora aperti, sia tecnici che organizzativi.

Nel frattempo, il lavoro del movimento civico continua sul territorio, raccogliendo dubbi e difficoltà legate all’utilizzo dei nuovi dispositivi. Le segnalazioni vengono poi trasmesse agli enti competenti, con l’idea di costruire un dialogo costante tra cittadini e amministrazione.

Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello di arrivare a un sistema più efficiente e sostenibile, che possa garantire una città più pulita e una gestione più ordinata dei rifiuti. In prospettiva, si guarda anche a possibili effetti sulla tassa rifiuti, anche se al momento si tratta di un’ipotesi legata a un sistema ancora in fase di assestamento.