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Bari, pellegrini in cammino per San Nicola: arrivano anche da Vasto dopo oltre 250 chilometri

Il passaggio da Giovinazzo raccontato sui social

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 09:40
Pellegrini
  • 55 sec

La Festa di San Nicola entra nel vivo e in queste ore tanti pellegrini stanno raggiungendo Bari da diverse città italiane.

A colpire è soprattutto la testimonianza apparsa in un gruppo Facebook di Giovinazzo, dove vengono segnalati alcuni pellegrini provenienti da Vasto e diretti nel capoluogo pugliese per partecipare ai festeggiamenti dedicati al Santo di Mira. Un viaggio di oltre 250 chilometri, affrontato nel segno della devozione e della fede verso il santo patrono di Bari.

Oggi nel capoluogo pugliese è in programma il tradizionale corteo storico di San Nicola, uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’anno, capace di richiamare migliaia di fedeli e visitatori da tutta Italia. (Foto Gruppo Facebook Giovinazzo) ﻿

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