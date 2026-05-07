Bari, giardino Chiara Lubich: dopo le proteste arriva la fontanella

Dopo mesi di segnalazioni e richieste da parte dei residenti, il Giardino Chiara Lubich nel quartiere Carrassi torna ad avere la sua fontana. Un intervento atteso da tempo che riguarda l’area verde adiacente alla Chiesa Russa, dove il ripristino dell’elemento ornamentale è stato completato dopo circa sette mesi.

La nuova installazione è stata possibile anche grazie al lavoro congiunto tra il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e Romito Sindaco e la Ripartizione Lavori Pubblici, che ha seguito le operazioni di riposizionamento e sistemazione della struttura.

Soddisfazione viene espressa da chi ha seguito da vicino la vicenda sul piano politico e amministrativo, sottolineando il percorso che ha portato al risultato dopo diverse sollecitazioni. “Dopo le nostre rimostranze e segnalazioni, a distanza di sette mesi, siamo riusciti a far ripristinare e ricollocare la nuova fontana nel Giardino Chiara Lubich, adiacente Chiesa Russa quartiere Carrassi”

Lo stesso gruppo evidenzia come l’attenzione sul giardino non si fermerà qui, con l’intenzione di continuare a monitorare lo stato dell’area e gli interventi futuri previsti. ﻿“Continueremo a vigilare affinché il nostro territorio non venga lasciato nell’abbandono﻿ e affinché le istanze dei cittadini trovino finalmente risposte concrete”

Tra gli obiettivi indicati c’è anche la riqualificazione complessiva dello spazio verde, che secondo quanto riportato necessita di ulteriori lavori per essere pienamente restituito alla fruizione delle famiglie e dei residenti. “Vigileremo anche sui prossimi interventi di ripristino che, come ci auguriamo, possano restituire vera dignità a quello che oggi, purtroppo, non può ancora essere definito un vero giardino all’altezza delle aspettative dei residenti e delle famiglie che lo vivono quotidianamente”. Previsti anche una serie di lavori di riqualificazione del giardino.