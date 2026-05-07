Bari, nuovo assessore nella giunta Leccese: è Michelangelo Cavone. “Ascolterò quartieri e realtà sociali”

Il sindaco Vito Leccese ha nominato Michelangelo Cavone nuovo assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili del Comune di Bari. Al neo assessore sono state affidate le deleghe ai Servizi alla persona, inclusione sociale e contrasto alle povertà, contrasto alle discriminazioni, accoglienza e integrazione.

“Sono profondamente onorato di questa nomina e consapevole della grande responsabilità che comporta”, ha dichiarato Cavone, sottolineando le difficoltà sociali che attraversano la città. “Molte famiglie vivono condizioni di precarietà e solitudine e chiedono alle istituzioni non solo risposte amministrative, ma presenza, ascolto e capacità di costruire comunità”. Il nuovo assessore ha annunciato che nelle prime settimane si concentrerà sull’ascolto dei quartieri e delle realtà sociali del territorio, evidenziando il ruolo del Terzo settore nella costruzione delle politiche sociali cittadine.

“Solo attraverso forti alleanze sul territorio è possibile portare avanti una vera rigenerazione sociale”, ha spiegato, richiamando il lavoro svolto dalla precedente assessora Elisabetta Vaccarella. Tra i temi indicati come prioritari anche il rafforzamento del ruolo dei Municipi e il decentramento dei servizi di welfare, con l’obiettivo di garantire risposte più rapide ed efficaci alle esigenze dei cittadini. “Lunedì incontrerò i dipendenti della ripartizione per ascoltarli, definire le priorità e partire quanto prima”, ha concluso il neo assessore.