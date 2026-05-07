GIOVEDì, 07 MAGGIO 2026
Cabtutela.it
89,162 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,162 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, nuovo assessore nella giunta Leccese: è Michelangelo Cavone. “Ascolterò quartieri e realtà sociali”

Si occuperà di welfare e diritti civili

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 13:52
07-05-26 il sindaco nomina Michelangelo Cavone assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili
  • 43 sec

Il sindaco Vito Leccese ha nominato Michelangelo Cavone nuovo assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili del Comune di Bari. Al neo assessore sono state affidate le deleghe ai Servizi alla persona, inclusione sociale e contrasto alle povertà, contrasto alle discriminazioni, accoglienza e integrazione.

“Sono profondamente onorato di questa nomina e consapevole della grande responsabilità che comporta”, ha dichiarato Cavone, sottolineando le difficoltà sociali che attraversano la città. “Molte famiglie vivono condizioni di precarietà e solitudine e chiedono alle istituzioni non solo risposte amministrative, ma presenza, ascolto e capacità di costruire comunità”. Il nuovo assessore ha annunciato che nelle prime settimane si concentrerà sull’ascolto dei quartieri e delle realtà sociali del territorio, evidenziando il ruolo del Terzo settore nella costruzione delle politiche sociali cittadine.

“Solo attraverso forti alleanze sul territorio è possibile portare avanti una vera rigenerazione sociale”, ha spiegato, richiamando il lavoro svolto dalla precedente assessora Elisabetta Vaccarella. Tra i temi indicati come prioritari anche il rafforzamento del ruolo dei Municipi e il decentramento dei servizi di welfare, con l’obiettivo di garantire risposte più rapide ed efficaci alle esigenze dei cittadini. “Lunedì incontrerò i dipendenti della ripartizione per ascoltarli, definire le priorità e partire quanto prima”, ha concluso il neo assessore.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Primo Piano

Bari, nuovo assessore nella giunta Leccese:...

Il sindaco Vito Leccese ha nominato Michelangelo Cavone nuovo assessore alla...
- 7 Maggio 2026
Dalla città

Bari, cassonetti intelligenti: confronto aperto tra...

Il tema dei nuovi cassonetti intelligenti continua a far discutere, soprattutto...
- 7 Maggio 2026
Cronaca

Bari, asini e pony in tangenziale:...

Un video diventato virale nelle ultime ore sta facendo il giro...
- 7 Maggio 2026
Segnalato da voi

Bari, giardino Chiara Lubich: dopo le...

Dopo mesi di segnalazioni e richieste da parte dei residenti, il...
- 7 Maggio 2026