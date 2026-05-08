Bari, lavori su via Argiro: scattano modifiche temporanee alla circolazione

La riqualificazione di via Argiro entra in una nuova fase e, con essa, cambia temporaneamente anche la viabilità in una porzione centrale del quartiere murattiano. Per consentire l’avanzamento dei lavori in condizioni di sicurezza, è stata disposta una regolamentazione provvisoria del traffico su via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro.

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 11 maggio fino all’11 giugno 2026 e prevede una serie di modifiche alla circolazione nella zona interessata dal cantiere. In particolare, lungo via Abate Gimma sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro, oltre al divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata nello stesso segmento stradale. Per chi percorre via Andrea da Bari sarà inoltre obbligatorio proseguire diritto all’intersezione con via Abate Gimma, mentre nelle aree vicine ai lavori il limite di velocità sarà ridotto a 30 km/h.

Le limitazioni non riguarderanno i mezzi dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici, così come i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e di emergenza. Esclusi anche i mezzi al servizio di persone con disabilità e quelli diretti agli accessi carrabili privati. Già nelle prossime ore sarà installata la segnaletica temporanea per indicare i percorsi alternativi e le nuove disposizioni.

Parallelamente, un’altra ordinanza interviene sulla viabilità di via Niccolò Piccinni, dove viene introdotto in via temporanea il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour. Contestualmente sarà revocata la corsia riservata a autobus e taxi nello stesso segmento. La misura resterà in vigore fino al 30 giugno, una volta installata la segnaletica prevista.

La modifica su via Piccinni si rende necessaria per migliorare la fluidità del traffico nella direttrice est-ovest del quartiere, in una fase in cui diversi cantieri stanno interessando l’area centrale della città, tra cui proprio quelli legati alla riqualificazione di via Argiro e alla realizzazione del sistema BRT.

A spiegare il senso degli interventi è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che sottolinea come le nuove disposizioni coincidano con l’avvio delle lavorazioni sulle intersezioni della strada. Per attenuare l’impatto dei cantieri su residenti e attività commerciali, è stata inoltre prevista una rimodulazione temporanea della segnaletica della zona a sosta regolamentata, con alcune agevolazioni per i possessori dei pass.

A partire dal 14 maggio, la modifica interesserà diversi isolati del centro murattiano. In particolare via Abate Gimma nel tratto tra Argiro e Cairoli, via Calefati tra Argiro e Cairoli, via Putignani nello stesso segmento, oltre a via Crisanzio tra Suppa e De Cesare. Coinvolte anche via Nicolai e piazza Umberto nel tratto tra Argiro e Cairoli, via Cairoli tra Abate Gimma e piazza Amedeo e alcune porzioni di piazza Umberto tra De Cesare, Nicolò dell’Arca, Beatillo e Prospero Petroni.﻿