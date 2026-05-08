Brindisi, 40 chili di tabacco da masticare detenuti illegalmente: denunciato commerciante

Quaranta chilogrammi di tabacco da masticare detenuti illegalmente sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Brindisi durante un’attività di controllo contro i fenomeni di illegalità economico-finanziaria. Il tabacco, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era custodito all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo e sarebbe stato destinato alla vendita al dettaglio.

L’operazione è scattata dopo alcuni approfondimenti investigativi che hanno portato i finanzieri a individuare il locale dove era nascosta la merce. Durante il controllo sono state trovate confezioni prive del sigillo del Monopolio di Stato, elemento che ha fatto scattare il sequestro. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa sul contrabbando di tabacchi. Contestualmente è stata trasmessa una segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei diritti di confine evasi.

Secondo gli investigatori, la vendita del prodotto avrebbe consentito di ottenere migliaia di euro in evasione fiscale. La Guardia di Finanza sottolinea come il commercio illegale di tabacco da masticare rappresenti non solo un danno per l’Erario, ma anche un potenziale rischio per la salute dei consumatori, poiché i prodotti vengono immessi sul mercato fuori dai controlli previsti dalla normativa. Resta ferma, fino a eventuale sentenza definitiva, la presunzione di innocenza nei confronti dell’indagato.