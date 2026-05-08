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Bari, salta il sorvolo delle Frecce Tricolori: stop per maltempo

Nessuna indicazione al momento su un possibile rinvio

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 17:30
MAF_Frecce tricolori. Ph. courtesy Aeronautica Militare (3)
  • 47 sec

Il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto per oggi in occasione della festività di San Nicola﻿ è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La conferma è arrivata direttamente dall’Aeronautica Militare, che ha disposto lo stop dell’esibizione per motivi di sicurezza legati al meteo non favorevole. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale recupero o rinvio dell’evento.

Sul posto, intanto, le forze dell’ordine stanno invitando i cittadini e i curiosi che si erano radunati lungo il lungomare a lasciare l’area, per evitare assembramenti e consentire il deflusso in sicurezza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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