Bari, salta il sorvolo delle Frecce Tricolori: stop per maltempo

Il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto per oggi in occasione della festività di San Nicola﻿ è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La conferma è arrivata direttamente dall’Aeronautica Militare, che ha disposto lo stop dell’esibizione per motivi di sicurezza legati al meteo non favorevole. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale recupero o rinvio dell’evento.

Sul posto, intanto, le forze dell’ordine stanno invitando i cittadini e i curiosi che si erano radunati lungo il lungomare a lasciare l’area, per evitare assembramenti e consentire il deflusso in sicurezza.